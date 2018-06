Vitens: Geldermalsen moet drinkwater koken voor gebruik

Waterbedrijf Vitens adviseert inwoners van de gemeente Geldermalsen de komende dagen drinkwater drie minuten te koken voor gebruik. In het water zit een bacterie waar mensen met een lage weerstand ziek van kunnen worden.

Zo'n 1500 keer per dag worden metingen bij het kraanwater uitgevoerd. Uit een van de metingen bleek dat in het water de enterokokken-bacterie zit. "Het is een bacterie die veel voorkomt in sloten en plassen. Je wilt hem liever niet in je drinkwater hebben", zegt een woordvoerder van Vitens.

Het advies geldt voor 8000 huishoudens in de dorpen Geldermalsen, Tricht, Deil, Meteren en Buurmalsen. Mensen met een verminderde weerstand die het water drinken kunnen lust krijgen van hun maag of darmen. "We willen geen risico nemen met de gezondheid van onze klanten en daarom hebben we het kookadvies gegeven."

Schoonspoelen

Waardoor de bacterie in het drinkwater terecht is gekomen, is niet duidelijk. Vitens hoopt daar nog achter te komen. Het waterbedrijf is nu bezig met het schoonspoelen van de leidingen. Woensdag moet blijken of dat heeft geholpen.

Sommige klanten van het waterleidingbedrijf vinden dat ze te laat zijn gewaarschuwd. "Als ik niet door een kennis gebeld was, had ik het nog niet geweten. Kan dat niet beter geregeld worden? Ik heb mijn buren verwittigd en die wisten ook nergens van", zegt een inwoner van de gemeente tegen Omroep Gelderland.

Vitens zegt dat mensen zonder gevaar kunnen douchen of in bad kunnen.