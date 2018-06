Cliffhanger GTST aangepast 'vanwege parallellen met de werkelijkheid'

RTL gaat de cliffhanger van Goede Tijden, Slechte Tijden opnieuw opnemen. Volgens de zender heeft het seizoenseinde van de soap "te veel overeenkomsten met een recente gebeurtenis in het echte leven".

De laatste aflevering van het seizoen werd opgenomen op de NDSM-werf in Amsterdam. Daar kwam eind vorige maand een 32-jarige man om het leven door een val tijdens een besloten dancefeest in het Faralda Crane Hotel.

Parallellen

RTL wil "uit respect voor de betrokkenen" niet zeggen of het om dat voorval gaat. De zender zegt wel dat het met de aanpassing "eventuele pijnlijke parallellen met de werkelijkheid wil voorkomen".

Het is nog wel even wachten op de nieuwe cliffhanger. Die wordt namelijk op 6 juli uitgezonden. Normaal is de uitzending tegen betaling vooruit te bekijken via streamingdienst Videoland, maar dat gaat nu niet meer lukken, omdat de nieuwe opnames te veel tijd in beslag nemen.