Graven uit de zevende eeuw gevonden in Leiden: 'Echt fantastisch!'

Dna-onderzoek

De botresten in de graven zijn goed bewaard gebleven en dat is goed nieuws voor de onderzoekers. "Moderne technieken zoals dna-testen en isotopenonderzoek kunnen ontzettend veel zeggen over het aangetroffen skelet", zegt professor middeleeuwse archeologie Frans Theuws van de Universiteit Leiden tegen Omroep West.

In elk geval is al duidelijk dat het in beide gevallen om een jonge man gaat. Het skelet dat als eerste werd gevonden, droeg een kort zwaard aan een gordel. De tweede was begraven met allerlei voorwerpen zoals kledingspelden en een gordel met gesp. Het was in deze tijd gebruikelijk om de doden volledig gekleed en met hun persoonlijke wapens en sieraden te begraven.

Resten naar Limburg

Burgemeester Lenferink van Leiden spreekt van een belangrijke vondst. "Ik vind dit echt fantastisch. Van deze tijd weten we nog niet veel, we zijn buitengewoon nieuwsgierig wat er in de periode na het Romeinse Rijk hier gebeurde. Stapje voor stapje beginnen we een verhaal te krijgen, mede dankzij deze graven."

Het onderzoeken van de graven zal nog veel tijd in beslag nemen. Ze zijn daarom in het geheel geborgen en overgebracht naar een laboratorium in Limburg. Daar worden ze verder onderzocht.