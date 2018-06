Rode Kruis: weinig kennis over behandeling na aanraking rups en berenklauw

Acht op de tien Nederlanders weten niet wat ze moeten doen als ze in aanraking komen met de eikenprocessierups of een berenklauw. Hetzelfde speelt bij een insecten- of tekenbeet, blijkt uit een enquĂȘte van het Rode Kruis onder ruim zevenhonderd mensen.

Door de hoge temperaturen in de afgelopen periode ontwikkelde de eikenprocessierups dit jaar zich sneller dan andere jaren. Daardoor is de kans groter dat mensen in contact komen met de rups, die enorme jeuk en huidirritatie kan veroorzaken. "Onze medewerkers op festivals en sportevenementen merken dat ook", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis.

"Mensen weten vaak niet wat ze moeten doen nadat de huid in contact is gekomen met de rups." Zo wist ruim 90 procent van de ondervraagden niet dat de brandblaren van de rups verwijderd moeten worden met plakband of kleefpleister, waarna de huid gespoeld moet worden met veel water. Ook is er weinig kennis over de behandeling na contact met berenklauw. De plant kan behoorlijke brandblaren veroorzaken, de huid moet dan gewassen worden met lauw water en zeep. Ook mag de plek niet in de zon.

Veel misverstanden

Verder wijst het onderzoek uit dat zes procent van de ondervraagden niet weet wat je moet doen na een insectenbeet. Daarnaast weet 21 procent niet hoe een teek op de juiste manier moet worden verwijderd.

"De resultaten zijn in lijn met de algemene kennis die Nederlanders hebben over EHBO", zegt een woordvoerder. "Die is over het algemeen nog steeds heel laag. Als mensen niet weten wat ze moeten doen, zijn ze geneigd om minder te helpen. We merken dat mensen zich pas in EHBO gaan verdiepen nadat ze zelf iets hebben meegemaakt."

Ook laat het Rode Kruis weten dat er veel misverstanden op het internet circuleren. "Bijvoorbeeld over de behandeling van teken. Dan staat online dat je een teek eerst moet verdoven voordat die verwijderd wordt, maar dat is dus fout." Het Rode Kruis adviseert daarom om de EHBO-app te raadplegen. Daar staat in hoe het moet.