Bij een schietpartij in Apeldoorn is iemand om het leven gekomen. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd, meldt de politie.

De schietpartij was rond 10.45 uur in of bij een appartementencomplex. Voor het gebouw heeft de politie een witte tent gezet voor onderzoek.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.