Moeder en gehandicapte dochter dood na noodlottig ongeluk

Een moeder en haar gehandicapte dochter, die gisteren dood werden gevonden in een woning in Rotterdam, zijn volgens de politie omgekomen door een "dramatische samenloop van omstandigheden".

De politie vermoedt dat de moeder onwel geworden is of gevallen. Daardoor is ze waarschijnlijk overleden. Haar gehandicapte dochter kon geen hulp inschakelen of voor zichzelf zorgen en stierf waarschijnlijk korte tijd later.

De moeder en haar dochter werden gevonden in een flat aan de Tagoreplaats in de Rotterdamse wijk Ommoord. De politie ging er naar binnen na een melding van een bezorgd familielid, meldt RTV Rijnmond.