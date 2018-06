Actieplan voor ouderen die thuis willen blijven wonen

Het kabinet investeert de komende drie jaar 340 miljoen euro in ouderenzorg. Het geld is bedoeld om ouderen te begeleiden die in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen.

Minister de Jonge schrijft in een actieplan dat hij wil dat er meer ouderen zelfstandig thuis kunnen blijven. Daarom moeten er geschikte woningen komen en afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten. Professionals in de wijk moeten als een team gaan samenwerken om kwetsbare ouderen te helpen.

Langer vitaal

Het aantal ouderen neemt toe in Nederland. Op dit moment zijn er ongeveer 1,3 miljoen 75-plussers, in 2030 is dat aantal gestegen tot 2,1 miljoen. Ouderen blijven ook langer vitaal en willen daarom, als het even kan, thuis blijven wonen. 92 procent van de 75-plussers woont nu zelfstandig thuis.

Ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen in veel gevallen zelfstandig blijven wonen. Aanpassingen aan de woning of een verhuizing zijn soms wel noodzakelijk, stelt de minister. Bijvoorbeeld omdat er te weinig winkels in de buurt zijn, of omdat de woning niet goed geschikt is voor een rollator. Een wooncoach moet ouderen daarin gaan adviseren en begeleiden.

Mantelzorgers

Een groot deel van de mantelzorgers en vrijwilligers die nu voor oudere thuiswonenden zorgen, is overbelast. Verschillende bewustwordingscampagnes moeten ertoe leiden dat de mantelzorgers weten dat ze er niet alleen voor staan en dat ze ondersteuning kunnen krijgen, schrijft de minister.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerden onlangs dat de komende jaren het aantal mantelzorgers door de versnelde vergrijzing zal halveren.