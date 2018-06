Steeds meer afval gedumpt langs Gelderse wegen, Rijkswaterstaat is het zat

In Gelderland wordt steeds vaker afval gedumpt langs snelwegen. Waar het eerder ging om zo'n 6000 tot 7000 kilo afval per week, wordt nu zo'n 21.000 kilo opgehaald. Rijkswaterstaat gaat overtreders harder aanpakken.

Bij twee rustplaatsen langs de A12 en één langs de A18 is het bijna elke dag raak. Kinderwagens, bouwmaterialen, oude kleren. Alles wordt er gedumpt. Waar de stijging vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. "Mogelijk komt het van over de grens, want in Duitsland moeten ze per kilo betalen", zegt Geert Wieggers van Rijkswaterstaat tegen Omroep Gelderland.

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in Duitsland wonen, maar in Nederland werken. Zij nemen hun afval mee in de auto en dumpen het bij de rustplaatsen langs de snelweg. "Maar het heeft vooral met de mentaliteit van mensen te maken natuurlijk."

Harder aanpakken

Het opruimen van het afval kost veel geld. Rijkswaterstaat pakt overtreders daarom hard aan. "De politie rijdt vaker langs en wij surveilleren geregeld", zegt Wieggers. "Dat doen we opvallend, maar ook onopvallend. Mét resultaat, want we hebben al menigeen op heterdaad betrapt."

Daders krijgen een boete. Voor particulieren kan die oplopen tot 380 euro. Voor bedrijven begint de boete bij 750 euro en kan het bedrag oplopen tot 3000 euro. "Daar kun je heel vaak voor naar de stort rijden", zegt Rijkswaterstaat.