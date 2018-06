Podcast De Dag: Wordt Europa een digitale kolonie van VS en China?

'We' lopen achter op de VS en China op het gebied van kunstmatige intelligentie, vinden ruim 150 onderzoekers. Aan NOS-economieverslaggever Bart Kamphuis vragen we waarom het eigenlijk erg is om niet haantje de voorste op dit gebied te zijn. "Als wij niet in staat zijn de lastige algoritmes te maken, kunnen we ook niet begrijpen wat er allemaal mee gebeurt", vertelt hij in podcast De Dag. Anders dreigen we een 'digitale kolonie' van de VS en China te worden.

Met correspondent Marc Bessems en onderzoeker Linda Lemmen gaan we naar Colombia, waar de conservatieve kandidaat Iván Duque de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Hij belooft onder meer het vredesverdrag met rebellenbeweging FARC te herzien. Staat daarmee de vrede in het land op het spel?