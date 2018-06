Zwager Spaanse koning cel in na corruptie

De zwager van de Spaanse koning Felipe is begonnen aan zijn celstraf van bijna zes jaar wegens corruptie. Iñaki Urdangarin meldde zich vanmorgen bij de gevangenis die hij had uitgekozen.

De 50-jarige Urdangarin werd vorige week in hoger beroep veroordeeld wegens fraude en belastingontduiking. In de loop der jaren stak de oud-olympisch handballer zo'n 6 miljoen euro van een sportstichting in eigen zak.

Ook Urdangarins vrouw Cristina, de zus van de koning, werd vervolgd, maar zij werd vrijgesproken van fraude. Wel moet ze een boete van bijna 150.000 euro betalen omdat ze profiteerde van de zwendel.

Vrouwengevangenis

Vanmorgen vroeg meldde Urdangarin zich bij de gevangenis in Ávila, 100 kilometer ten noorden van Madrid. Hij had voor die faciliteit gekozen omdat zijn vrouw en vier kinderen hem dan makkelijker kunnen bezoeken vanuit hun woonplaats Genève.

De Brieva-gevangenis huisvest voornamelijk vrouwelijke gevangenen; volgens Spaanse media zal Urdangarin de enige bewoner van de kleine mannenafdeling worden. "Er is lang gezocht naar de beste plek voor Urdangarin", legt correspondent Rop Zoutberg uit. "Als familie van de koning moest men ook rekening houden met zijn privacy en veiligheid."

Koning Felipe is momenteel op bezoek in de VS en heeft nog niet gereageerd op het schandaal. Wel ontnam hij drie jaar geleden zijn zus alle adellijke titels, waarschijnlijk vanwege de fraudezaak.