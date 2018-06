'Foutje op een etiket kan voor mij fataal zijn'

Merel Hogendoorn uit Utrecht was een van de deelnemers aan het onderzoek. Zij kreeg een ernstige allergische reactie na het eten van een wrap met humus en gegrilde groenten. "Ik ben allergisch voor ei, melk, noten en pinda's", vertelt ze. "Maar die bestanddelen kwamen geen van allen voor in de ingrediëntenverklaring, dus ik dacht dat ik die wrap kon eten."

"In de trein op weg naar huis merkte ik meteen dat mijn tong ging prikken. Als kind noemde ik dat vroeger een 'zere tong'. Ik kreeg bultjes en dikke lippen. Een uur later was ik erg ziek. Ik was misselijk, had over mijn hele lichaam grote bulten, gekmakende jeuk en ik was heel benauwd."