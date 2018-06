Nog geen spoor van busje dat dodelijk ongeluk bij Pinkpop veroorzaakte

De politie heeft nog geen spoor van het busje dat vannacht bij het terrein van Pinkpop in Landgraaf inreed op een groepje festivalbezoekers. Daarbij kwam een bezoeker om het leven. Drie anderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis.

Het busje reed na de aanrijding met hoge snelheid weg. Er wordt onderzocht of het een ongeluk was of dat er sprake is van opzet.

Landgraaf ligt vlak bij de Duitse grens en ook niet ver van Belgiƫ. "De Belgische en Duitse politie zijn dan ook alert en zoeken mee", zegt een woordvoerder van de Limburgse politie.

Ooggetuigen

De aanrijding was vannacht rond 04.00 uur op de openbare weg ter hoogte van de hoofdingang van camping B, waar veel festivalgangers de nacht hebben doorgebracht. De weg is voorlopig afgesloten voor onderzoek.

Verscheidene bezoekers hebben de aanrijding zien gebeuren. De politie heeft met hen gesproken, maar wil ook graag in contact komen met andere mensen die het busje hebben zien rijden.

Het gaat waarschijnlijk om een witte Fiat Doblo met de cijfers 2, 5 en 7 in het kenteken.