Huis beschoten in Eindhoven, twee mannen aangehouden

In Eindhoven is vannacht een huis beschoten. Niemand raakte gewond, twee mannen zijn aangehouden.

Het huis aan de Shakespearelaan werd rond 03.00 uur onder vuur genomen. De gevel raakte beschadigd en ook sneuvelde een ruit. Agenten vonden op straat meerdere hulzen.

De verdachten gingen ervandoor in een auto. Na een zoekactie van de politie is de auto op de A2 bij Beesd aan de kant van de weg gezet. De twee inzittenden zijn aangehouden. In de auto vond de politie een vuurwapen.

Rechtop in bed

Over de aanleiding van de schietpartij kan de politie nog niets zeggen. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat ze flink geschrokken zijn. "We hoorden vijf of zes knallen achter elkaar. Mijn man en ik zaten meteen rechtop in bed."

Volgens de vrouw zijn de bewoners enkele weken eerder verhuisd en staat de woning sindsdien leeg. Het huis zou van 'wonderbelegger' Rob van den B. zijn geweest. Hij werd veroordeeld voor faillissementsfraude. Volgens de buurvrouw was er in oktober nog een politie-inval in het huis.