'Deal Shell en Belastingdienst in strijd met EU-regels'

De regeling van Shell met de Belastingdienst dat het bedrijf geen belasting hoeft af te dragen over dividend, is in strijd met de Europese regels tegen oneerlijke concurrentie. Dat zegt PvdA-Europarlementariër Paul Tang in Trouw.

Hij gaat aan de Europese Commissie vragen stellen over deze route om belasting te ontwijken. De constructie doet volgens Tang denken aan de voordelige belastingconstructies waarvoor Apple, Amazon en Starbucks eerder miljoenenboetes kregen opgelegd. Hij spreekt over staatssteun die niet is toegestaan.

De deal tussen olie- en gasmaatschappij Shell en de Belastingdienst werd in 2005 gesloten. Via het Britse Kanaaleiland Jersey zou de afgelopen dertien jaar ruim 45 miljard euro aan dividend aan aandeelhouders zijn uitgekeerd, waardoor de Nederlandse staat 7 miljard euro misliep.