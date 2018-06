Guatemala beëindigt zoekactie slachtoffers vulkaanuitbarsting

In Guatemala is de zoekactie naar slachtoffers van de vulkaanuitbarsting van ruim twee weken geleden beëindigd. Volgens de autoriteiten is het voor de hulpdiensten in het getroffen gebied te gevaarlijk om nog langer door te zoeken.

Volgens officiële cijfers kostte de uitbarsting aan 110 mensen het leven. 197 mensen worden nog vermist. Vrijwilligers van de brandweer zoeken nog wel door naar twee vermiste collega's.

Verrassend snel

De vulkaan Fuego barstte begin juni uit. De vulkaan spuwde as uit tot tien kilometer hoogte. Vanwege de verrassende snelheid van de lava konden veel mensen niet op tijd wegkomen.

De Fuego is een van de 34 actieve vulkanen in Guatemala. De uitbarsting was de grootste in veertig jaar tijd.