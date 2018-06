Taxichauffeur die voetgangers Moskou aanreed: ik was in slaap gevallen

De taxichauffeur die gisteren in Moskou acht voetgangers aanreed, had twintig uur niet geslapen. Als gevolg daarvan was hij achter het stuur in slaap gevallen, zegt hij in een verhoor waarvan de beelden door de Moskouse politie zijn verspreid.

De 28 jaar oude Tsjingiz Anarbek stond in de buurt van het Rode Plein stil in een rij wachtende auto's. Plotseling draaide hij zijn taxi naar rechts het trottoir op, waar hij acht voetgangers schepte. Achtervolgd door omstanders ging hij ervandoor, naar eigen zeggen omdat hij bang was gelyncht te worden. Korte tijd later werd hij door de politie opgepakt.

De Moskouse politie zei gisteren al dat Anarbek de macht over het stuur had verloren. Hoe hij in zijn slaap het gaspedaal heeft kunnen indrukken en het stuur heeft gedraaid, blijft onduidelijk.

Gisteren doken op sociale media beelden op van het incident. Die wekken de indruk dat er opzet in het spel was.