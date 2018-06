Automobilist komt in botsing met peloton in Wallonië

Bij een ongeluk in Wallonië zijn negentien wielrenners gewond geraakt. Tijdens een regionale wedstrijd werd één wielrenner geraakt door een auto, waarna de anderen ook ten val kwamen.

De auto reed een eind vóór het peloton in de plaats Wasmes, maar keerde plotseling, waardoor de wielrenners de auto niet meer konden ontwijken.

De gewonden zijn wielrenners uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Drie van hen hebben open botbreuken, vier deelnemers liepen een hersenschudding op. De andere slachtoffers hebben lichte verwondingen. Ze zijn naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht.

Steil

De burgemeester verklaart dat de Rue de la Louise in Wasmes een steile straat is. "De wielrenners rijden daar 70 à 80 km per uur." In die straat besloot een bestuurster om onbekende reden te keren. Er zaten drie kinderen bij haar in de auto.

Het ongeluk gebeurde tijdens de tweede van drie wedstrijden, op drie kilometer van de finish. De wedstrijd werd stilgelegd.

Toeval

Volgens de burgemeester had de organisatie van de wedstrijd voldoende veiligheidsmaatregelen genomen en was het ongeluk puur toeval. Het parket van Bergen onderzoekt de zaak.