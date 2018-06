'Europees laboratorium voor kunstmatige intelligentie nodig'

Om de razendsnelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in goede banen te leiden, zijn een gemeenschappelijk Europees laboratorium en veel investeringen nodig, zeggen wetenschappers. Alleen op die manier kan Europa het hoofd bieden aan de koplopers: de Verenigde Staten, Canada en China.

Ruim 150 prominente wetenschappers uit meer dan twintig landen willen met deze oproep Europese beleidsmakers ertoe bewegen flinke stappen te zetten. Want Europa loopt achter bij investeringen in talent, onderzoek, technologie en innovatie op het gebied van AI (Artificial Intelligence: kunstmatige intelligentie). De wetenschappers pleiten voor het oprichten van CLAIRE (Confederation of Laboraties for Artificial Intelligence Research in Europe).

China lanceerde vorig jaar een ontwikkelingsplan met als doel: een koppositie op het gebied van AI in 2030. In de Verenigde Staten investeren tech-giganten als Apple, Google, Facebook en Amazon vele tientallen miljarden in AI. De bedrijven nemen complete onderzoeksgroepen over van universiteiten.

De wetenschappers zien met lede ogen toe hoe wetenschappelijk talent wordt verleid door Amerikaanse bedrijven. "De tech-giganten bieden studenten ideale omstandigheden; grote hoeveelheden data om mee te werken en computerkracht waar wij op universiteiten alleen maar van kunnen dromen", zegt Holger Hoos, hoogleraar Machine Learningaan de Universiteit Leiden en een van de initiatiefnemers achter de oproep.