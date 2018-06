Tweede aanslag in twee dagen in Aghanistan, 18 doden

In de stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan is voor de tweede keer in twee dagen een zelfmoordaanslag gepleegd. Daarbij zijn ten minste 18 mensen om het leven gekomen. De dader of daders hadden het voorzien op Afghaanse militairen, Talibanstrijders en burgers die gezamenlijk het Suikerfeest aan het vieren waren.

Vanwege de afsluiting van de ramadan nemen het Afghaanse leger en de Taliban een bestand in acht. Na de aanslag van gisteren, die aan 36 mensen het leven kostte, is het staakt-het-vuren eenzijdig door Afghanistan met negen dagen verlengd, maar de Taliban lijken zich daar niet aan te willen houden. Een woordvoerder heeft gezegd dat het bestand "vandaag eindigt", zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

De zelfmoordaanslagen in Jalalabad lijken het werk te zijn van terreurgroep IS, die sterk in de regio aanwezig is. Leiders van de Taliban hebben gezegd dat ze over vrede willen onderhandelen, niet met de Afghaanse regering, die door Amerika wordt gesteund, maar rechtstreeks met de VS. Ze eisen dat alle buitenlandse troepen uit Afghanistan vertrekken.