Afkicken omdat je te veel gamet: 'Ik gooide mijn leven weg'

Voor Raoul werd het gamen op een bepaald moment zó belangrijk, dat hij problemen thuis kreeg. Zijn ouders kwamen erachter dat hij had gestolen om spullen te kunnen kopen in games. "Dat was eigenlijk wel heel erg, als je er zo aan terugdenkt. Dat was het eerste moment dat ik dacht: dit gaat echt verkeerd."

Hij ging voor behandeling naar de jeugdkliniek Yes We Can. En Raoul is niet de enige bij wie het zover komt. Alleen al in deze kliniek komen jaarlijks zo'n 150 jongeren met een gameverslaving.

Voor veel van hen is het gamen een vlucht uit de realiteit, vertelt de oprichter van de kliniek, Jan Willem Poot. "Dat is vaak doordat ze iets heftigs hebben meegemaakt. Ze waren bijvoorbeeld bij een vechtscheiding of werden gepest op school. Maar als de online wereld prettiger wordt dan de normale wereld, dan hebben we een probleem."