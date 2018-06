Zeker twintig doden door aanslag zelfmoordterroristen Noordoost-Nigeria

Bij een aanslag met zes zelfmoordterroristen in Noordoost-Nigeria zijn zeker twintig mensen omgekomen en 48 personen gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie in de deelstaat Borno werden mensen in de plaats Abachari, 90 kilometer van Maiduguri - de hoofdstad van de deelstaat -, tijdens de viering van het Suikerfeest door de explosies getroffen.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar vermoedelijk zit Boko Haram achter het geweld. De islamitische terreurgroep heeft zijn bakermat in het gebied en er pleegde de afgelopen jaren vele aanslagen. Boko Haram is erop uit een kalifaat te stichten in het noordoosten van het land.

Raket

Een legerwoordvoerder zegt dat het leger in staat is de situatie onder controle te brengen en de veiligheid te garanderen. Hij weersprak geruchten dat bij de aanslag militaire artillerie is gebruikt. Getuigen meldden dat zeker één raket is afgevuurd.

De aanslag is de grootste in het gebied in de afgelopen weken. Begin mei kwamen minstens twintig mensen om bij een aanslag in deelstaat Adamawa, die grenst aan Borno.

Borno gaat al jaren gebukt onder het geweld van Boko Haram. Sinds 2009 kwamen door het geweld van Boko Haram meer dan 30.000 mensen om en raakten 2 miljoen mensen ontheemd.