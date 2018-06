Gewonden bij schietpartij op kunstfestival New Jersey, schutter dood

In de Amerikaanse staat New Jersey is bij een schietpartij op een kunstfestival zeker een dode gevallen en raakten twintig mensen gewond. Het dodelijke slachtoffer is een van de twee schutters, heeft de politie bekendgemaakt. Waar de andere verdachte is, is niet bekend.

Onder de twintig gewonden zijn er vier zwaargewond, onder wie een jongen van 13. Waarom er is geschoten, is niet bekend.

Op het moment dat het vuur werd geopend, waren op het festivalterrein zo'n 1000 mensen aanwezig. Er ontstond grote paniek, melden Amerikaanse media.