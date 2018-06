May: over vijf jaar 20 miljard pond extra naar gezondheidszorg

De Britse premier Theresa May gaat 20 miljard pond, zo'n 23 miljard euro, extra vrijmaken voor het door de staat gefinancierde gezondheidszorgstelsel (NHS). Tot 2023 moet het huidige budget van 114 miljard pond jaarlijks met ruim 3 procent stijgen, wat betekent dat over vijf jaar zo'n 20 miljard pond extra beschikbaar komt.

May noemt het een "verjaardagscadeau" voor de NHS, die zeventig jaar bestaat. Tegen de BBC zegt de premier dat de verhoging deels zal worden gefinancierd uit de brexit, met geld dat vrijkomt als de Britten stoppen met betalingen aan de Europese Unie. Morgen worden vermoedelijk meer details bekendgemaakt over hoe de budgetverhoging wordt gefinancierd.

De stijging valt hoger uit dan het Leave-kamp had beloofd tijdens de brexit-campagne, zo zegt May. Critici vragen zich echter af of het vertrek uit de EU wel geld gaat opleveren. May erkent dat de budgetverhoging op de lange termijn op een andere, "eerlijke en gebalanceerde" manier moet worden gefinancierd.

Kritiek op NHS

De NHS kreeg de laatste jaren veel kritiek. Afgelopen winter verkeerde de gratis gezondheidszorg in grote crisis: door een tekort aan artsen en verpleegkundigen moesten in een maand 50.000 operaties worden geschrapt. Ook de jaren daarvoor stond de NHS zwaar onder druk, vanwege de toestroom van het aantal patiƫnten.

Ironisch genoeg draagt juist de brexit bij aan de grote personeelstekorten in de Britse zorg, omdat door het Britse vertrek uit de EU veel minder EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk willen werken.