Eindhovense vrouw (86) zit negen uur vast in convectorput

In Eindhoven is een vrouw na negen uur gered uit haar huis. De vrouw van 86 zat al die tijd vast in een convectorput, een soort radiator in de vloer.

Haar dochter vertelt aan Omroep Brabant dat haar moeder was uitgegleden tijdens het schoonmaken. "Haar schouder zat klem", zegt ze.

Omdat buren de vrouw een paar uur niet zagen of hoorden, namen ze een kijkje in het huis. Daar zagen ze dat de vrouw vastzat. De brandweer moest de vrouw uit de put zagen.

Onderkoeld

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. "Ze was onderkoeld, in shock en redelijk uitgedroogd", zegt de dochter. "Ze ligt nu op de hartbewaking."

De vrouw had tijdens de negen uur dat ze vastzat wel gezelschap van haar kat Beertje. "Mijn moeder is heel erg verknocht aan dit dier. Beertje zag dat er iets aan de hand was en heeft al die tijd bij haar gezeten. Hoe trouw en loyaal zo'n dier kan zijn", aldus de dochter.