Deze jongeren kiezen voor een woning op het Wad

Het ziet er goed uit voor de Friese Waddeneilanden. Volgens cijfers van het Fries Sociaal Planbureau trekken steeds meer jongeren richting de eilanden om er te wonen en werken. En dat is opvallend want tot 2013 was er nog sprake van een flinke leegloop.

Het aantal jongeren is de afgelopen jaren op Vlieland met 51 procent toegenomen. Laura Visser (31) is ook naar Vlieland gekomen om te werken. Zij werkt bij een hotel. "Ik zie dat steeds meer jongeren naar het eiland trekken om te werken, niet alleen in de zomermaanden. Het is het hele jaar druk op het eiland."