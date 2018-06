Omstreden Duitse rappers niet vervolgd voor Holocaust-teksten

Twee Duitse rappers hebben met hun teksten over de Holocaust niet de wet overtreden. Afgelopen april ontstond in Duitsland een grote rel over veronderstelde antisemitische nummers op een prijswinnend album van Farid Bang en Kollegah.

"Mijn lichaam is strakker dan dat van een Auschwitz-gevangene" en "Zorg weer voor een holocaust, kom maar op met die molotov" schoot andere winnaars van de Echo-muziekprijs in het verkeerde keelgat. Zij gaven hun onderscheiding terug. Naar aanleiding van de ophef werden verschillende klachten ingediend bij justitie.

Het Openbaar Ministerie in DĆ¼sseldorf zegt nu dat de nummers van Farid Bang en Kollegah weliswaar vol zitten met vulgaire, vrouwonvriendelijke gewelds- en seksfantasieĆ«n, maar dat die teksten vallen onder de uitingsvrijheid van kunstenaars. De rappers zijn dus niet strafbaar.

Een woordvoerder van het OM zegt tegen Duitse media dat de vergelijking met een kampgevangene onsmakelijk is, maar dat er van Holocaustontkenning geen sprake is. Ook is het geen steunbetuiging aan of bagatellisering van het nazibewind en de genocide op de Joden.