Voor het eerst tbs geëist op Aruba

Op Aruba is gisteren tbs met dwangverpleging geëist tegen een man die zijn stiefkinderen, de broertjes Rishandro (5) en Roshandrick (3), ernstig mishandelde en uiteindelijk vermoordde. Dat is voor het eerst. Aruba heeft geen tbs-kliniek.

De stiefvader moet 15 jaar gevangenisstraf krijgen, vindt het Openbaar Ministerie verder. De moeder van de twee moet vier jaar de cel in, als het aan het OM ligt. Ook moet er aanvullend psychiatrisch en psychologisch onderzocht komen. Zij is mogelijk niet toerekeningsvatbaar.

Eind november vorig jaar overleed Rishandro na stelselmatige zwaar te zijn mishandeld. Zijn moeder en stiefvader werden gearresteerd. Na de dood van Rishandro bleek dat zijn 3-jarige broertje Roshandrick al maanden werd vermist. De stiefvader bekende een paar dagen na zijn arrestatie de peuter te hebben omgebracht en begraven.

Taboe

De dood van de twee schokte de Arubaanse samenleving. Praten over kindermishandeling is een taboe. De Arubaanse Task Force Kinderrechten zegt dat onderzoek uitwijst dat een op de vijftien kinderen op het eiland te maken heeft met huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing. Dat is een schatting: hulpverleners denken dat zaken vaak niet gemeld worden vanwege het ontbreken van een meldpunt voor kindermishandeling.

Geen tbs-kliniek

Mocht de rechter meegaan in de eis van tbs met dwangverpleging, dan zal de stiefvader naar Nederland moeten. Op de voormalige Antilliaanse eilanden is geen tbs-kliniek. Aruba en Curaçao hebben begin dit jaar een werkgroep gevormd die de mogelijkheid onderzoekt om een gezamenlijke tbs-faciliteit op te richten.

Nederland werd in 2016 naar aanleiding van een andere zaak door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de vingers getikt. Tot lange vrijheidsstraffen veroordeelden met een psychische stoornis hebben in de Caribische delen van het Koninkrijk geen enkel uitzicht op vrijlating, omdat er geen behandelmogelijkheden zijn.

De rechtszaak tegen de moeder van Rishandro en Roshandrick wordt in augustus voortgezet. Uitspraak in de zaak tegen de stiefvader is 6 juli.