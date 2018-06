Twee zakkenrollers op Pinkpop opgepakt met 53 telefoons

Op de eerste dag van Pinkpop zijn gisteren twee Roemenen aangehouden met 53 telefoons op zak. Een oplettend personeelslid zag de zakkenrollers bezig en schakelde de beveiliging in. Die heeft de twee mannen overgedragen aan de politie.

Bij het concert van punkrockband The Offspring zijn de meeste telefoons buitgemaakt, schrijft muzieksite 3voor12. In de drukte en de vele moshpits - een wilde dans waarbij mensen op elkaar inbeuken - zouden de zakkenrollers hun kans schoon hebben gezien. Een woordvoerder van het festival kan dit niet bevestigen.

Zakkenrollersteams

Drukke plekken zijn geliefd bij zakkenrollers. Grote, gratis toegankelijke en openbare evenementen zijn het meest in trek. Zo zet de politie in Amsterdam bij de Canal Parade en op Koningsdag speciale zakkenrollersteams in.

Ook op betaalde evenementen slaan zakkenrollers toe. Op het festival Best Kept Secret zijn vorige week doelmatig telefoons gestolen, schrijft 3voor12. Op het Indian Summer Festival is in 2013 een bende van zeker acht Roemenen aangehouden die in totaal bijna 150 gestolen telefoons op zak hadden.

Geen groot probleem

Of de twee Pinkpop-zakkenrollers ook lid zijn van een bende, kan de politie niet zeggen. Een woordvoerder van Pinkpop heeft niet het idee dat er meer zakkenrollers rondlopen op het festival, al waarschuwt de organisatie bezoekers voor de zekerheid om wel goed op te letten.

De Pinkpop-woordvoerder noemt zakkenrollen geen groot probleem op Pinkpop. Niet van deze editie - "twee zakkenrollers op 75.000 man vind ik niet veel" - en niet van Pinkpop als geheel. Het aantal keren dat er zakkenrollers zijn gepakt in de 36 jaar dat Pinkpop bestaat is volgens hem minimaal.

Bezoekers die hun telefoon kwijt zijn, kunnen hun toestel ophalen bij de politie. Zij moeten dan wel eerst aangifte doen.