Traangasgranaat in Venezolaanse nachtclub: zeker zeventien doden

In een nachtclub in de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn bij een eindexamenfeest zeker zeventien doden gevallen, nadat iemand een traangasgranaat had laten afgaan. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was dat de eigenaar van de club.

De granaat ontplofte rond 03.00 uur tijdens een gevecht tussen een aantal personen. Op dat moment waren er zo'n 500 mensen binnen, die in paniek naar buiten vluchtten.

Zeker elf mensen kwamen om door verstikking, zei een medewerker van het ziekenhuis waar de slachtoffers zijn onderzocht. Acht van hen waren nog geen 18 jaar oud. Hoe de anderen om het leven kwamen is onduidelijk.

Behalve de eigenaar van de club zijn nog zes verdachten opgepakt.