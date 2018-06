Maar een paar extra agenten voor Venray, dat met overlast kampt

Bestuurders uit de provincie Limburg hadden op meer extra politiemensen gerekend. Gisteren werd bekend dat de Nederlandse korpsen er 1100 agenten bij krijgen. Limburg krijgt met 31 mensen verreweg de minste versterkingen toegewezen.

Ondertussen heeft de politie in de provincie moeite om de drugscriminaliteit en andere problemen het hoofd te bieden. Niet voor niets luidden vier gemeenten in Noord-Limburg eind april de noodklok over het gebrek aan agenten in de regio.

'Druppel op gloeiende plaat'

Hans Gilissen, de burgemeester van de gemeente Venray, is een van de bestuurders die een brandbrief schreef aan de Limburgse politiechef. De eenheid in Venray is te klein om alle problemen te kunnen aanpakken, vindt hij.

En met de huidige verdeling komen er in zijn gemeente naar verwachting maar een paar mensen bij. "Een druppel op een gloeiende plaat", zegt Gilissen.

Helemaal omdat hij enkele dagen geleden een samenscholingsverbod heeft afgekondigd voor een gebied in het centrum van Venray. Een groep jongeren dealt daar drugs, scheldt bewoners uit en spuugt op voorbijgangers.