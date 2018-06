Week in beeld: handdruk, herdenking en Hawaïaanse vulkaan

President Trump sprak van een historische doorbraak. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een Amerikaanse president een ontmoeting had met de leider van Noord-Korea. Maar na de top bleven tal van vragen hangen. Beide leiders tekenden een intentieverklaring waarin ze globale, niet-bindende afspraken maakten.

Moslims vierden het einde van de vastenperiode ramadan. Die wordt traditioneel afgesloten met het Suikerfeest. Verder begon het WK voetbal in Rusland. En bleef de Hawaïaanse vulkaan Kilauea vuur spuwen.

Dat en meer in de week in beeld.