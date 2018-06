OM: geen aanwijzing misbruik door sekstoerist in Nederland

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de Nederlander die in Nepal is aangehouden voor sekstoerisme, zich ook hier schuldig heeft gemaakt aan kindermisbruik. Wel wil het Openbaar Ministerie in contact komen met de ouders van de patiënten die de verdachte als kinderpsychiater in Nederland behandelde. Het OM onderzoekt ook de computer van de 66-jarige man.

De verdachte werd donderdag op heterdaad betrapt in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Dat gebeurde op aanwijzing van de charitatieve instelling Terre des Hommes. "In januari 2017 kwam de man voor het eerst in het vizier van ons team," aldus Gideon van Aartsen van Terre des Hommes. "Hij werd gezien met een ongeveer 13-jarige jongen, waarmee hij dingen deed die verdacht waren. Later bleek dat de man zo'n drie keer per jaar naar Nepal reisde en daar met allerlei verschillende jongens werd gezien."

Strenger beleid

Donderdag greep de Nepalese politie in. De man zit nog vast in Nepal. Het is onduidelijk of hij wordt uitgeleverd aan Nederland. Voor Van Aartsen is het om het even, zegt hij tegen Omrop Fryslân: "Wij zijn niet tegen het feit dat de mannen gestraft worden daar waar ze de feiten plegen. Daar is een wat strenger beleid dan hier in Nederland."

Uit onderzoek is gebleken dat de man zowel in Friesland als in Drenthe met kinderen werkte. Volgens GGZ-woordvoerster Jolanda Ubels werkte hij van 2005 tot zijn pensionering eind vorig jaar als kinder- en jeugdpsychiater op drie locaties van de GGZ in Emmen, Meppel en Hoogeveen. "Wij hebben in die periode nooit signalen van ontoelaatbaar gedrag ontvangen", aldus Ubels bij RTV Drenthe.

'We schrikken iedere keer'

Ook Jeichien de Graaff van het OM zegt dat de kans dat de man in Nederland kinderen misbruikte 'klein' is, Het beeld dat de in dit soort zaken gespecialiseerde politiemensen vaak zien is dat verdachten zich alleen in verre landen schuldig maken aan kindermisbruik; de kinderen daar zitten vaak in 'kwetsbare situaties'. Maar daar wordt de zaak niet minder ernstig van, benadrukt De Graaff. "We schrikken iedere keer bij zo'n melding. Justitie neemt dit hoog op".

De Graaff zegt dat het OM contact gaat leggen met de ouders van kinderen die patiënt zijn geweest van de man. Ook onderzoekt justitie zogenoemde 'gegevensdragers' (zoals computers en de mobiele telefoon) die de politie bij huiszoekingen in beslag heeft genomen.