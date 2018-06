Löw houdt vertrouwen in Neuer

De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft in de aanloop naar de eerste Duitse WK-wedstrijd tegen Mexico op zondag vertrouwen uitgesproken in doelman Manuel Neuer.

Neuer was lange tijd uit de roulatie met een voetblessure en is nu toch de eerste keus bij Duitsland. Löw: "Hij is weer helemaal de oude. Hij is wendbaar en heeft charisma en een groot reactievermogen. Het is weer de Neuer die we kennen." Neuer raakte in september vorig jaar tegen Mainz geblesseerd en keerde onlangs pas weer terug tussen de palen in een door Duitsland met 2-1 verloren interland tegen Oostenrijk.

'Stabiele vorm'

Löw heeft eventueel ook een goede vervanger voor Neuer, Marc-André ter Stegen van Barcelona, maar zal zondag naar verwachting toch voor Neuer kiezen. Löw: "Hij maakt een stabiele indruk en is in grote vorm."