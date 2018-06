Groningers boycotten hoorzitting Kamer over versterking woningen

Een aantal organisaties van bewoners en bedrijven in Groningen boycot de geplande hoorzitting in de Tweede Kamer over de versterking van woningen in het aardbevingsgebied. Ze zijn boos omdat ze maximaal twee minuten krijgen om hun standpunt toe te lichten.

De hoorzitting staat gepland op 28 juni. Kamerleden zijn benieuwd wat bestuurders, woningcorporaties, bewonersorganisaties, het Centrum Veilig Wonen en de Onafhankelijke Raadsman denken over de - deels afgeblazen - versterking van woningen in het aardbevingsgebied. Op de agenda staat ook het onverwachte opstappen van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen.

Maar het Groninger Gasberaad, de Vereniging Groninger Dorpen en Jan Kamminga, voorzitter van de Maatschappelijke Stuurgroep, hebben afgezegd. "De vragen die u stelt, zijn van dien aard dat die niet in een paar minuten zorgvuldig te beantwoorden zijn", schrijft Susan Top van het Groninger Gasberaad in een brief aan de Tweede Kamer. "Met deze werkmethode slaat u een complex probleem volledig plat en doet u volstrekt geen recht aan de Groningse problematiek."

'Je bent bezig de Groningers te verneuken'

"We hebben ons steeds constructief ingezet, we zijn iedere keer afgereisd naar Den Haag en hebben hen het tempo laten bepalen. Nu hebben we gezegd: daar stoppen we mee. Als je daar via de achterdeur anderhalve minuut iets moet zeggen, dan ben je bezig om de Groningers gewoon een beetje te verneuken", zegt Meindert Schollema van de Vereniging Groninger Dorpen bij RTV Noord.

Jan Kamminga heeft zich per brief afgemeld. Hij schrijft dat hij "uit vriendelijkheid geen krachtiger termen gebruikt over deze gang van zaken".

Nauwelijks te behappen

Bij de boycot speelt mee dat de Mijnraad een paar dagen later (op 1 juli) met een advies komt over de gevolgen van het stopzetten van de gaswinning in 2030 op de versterking van panden in het aardbevingsgebied.

Susan Top: "Er wordt een Kamerdebat over de wijziging van de Mijnbouwwet gepland en een Kamerdebat over de versterking en de afhandeling van oude schades. Op 25 juli wordt bovendien een wetsvoorstel voor een definitieve schadeafhandeling nog gepresenteerd. Er wordt daarmee zoveel over de regio uitgestort, dat dit nauwelijks te behappen is."