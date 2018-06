Franse milieuactivisten protesteren tegen aanleg 'Dubai in Parijs'

Banenmotor?

Twee jaar geleden maakten de Chinese miljardair Wang Jianlin en de Franse supermarktketen Auchan bekend in totaal 3 miljard euro te investeren in het project, waar ook de Franse regering achter staat. Volgens de investeerders worden met de komst van EuropaCity ongeveer 10.000 banen gecreƫerd. Dat zou zeer welkom zijn in het gebied, waar werkloosheid een groot probleem vormt.

Tegenstanders vermoeden echter dat die banen niet ten goede zullen komen aan de lokale bevolking en dat kleine ondernemers in de omgeving juist last zullen krijgen van het megaproject. Ze verwijten de Franse regering bovendien tegenstrijdige signalen af te geven: aan de ene kant zegt de regering klimaatverandering te willen aanpakken, aan de andere kant schroomt het niet een groot stuk landbouwgrond te vernietigen voor economisch gewin.

Een aantal milieuverenigingen stapte naar de rechter, omdat de impactstudie rond het project volgens hen ontoereikend was. Een lokale rechtbank stelde de milieuverenigingen in het gelijk en trok de bouwvergunning tijdelijk in. De Franse regering ging tegen de uitspraak in beroep. De regering stelde de opening van het complex onlangs met drie jaar uit tot 2027. De bouw begint volgend jaar.

De protestacties van tegenstanders ten spijt, lijkt het project gewoon door te zullen gaan. "Ik weet zeker dat EuropaCity er komt", sprak Vianney Mulliez, die lang aan het hoofd stond van aandeelhouder Auchan. Hij wil een bijgebouw van Centre Pompidou op het complex. Gezien de steun van de Franse regering lijken de woorden van Mulliez geen grootspraak.