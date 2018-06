Gregorius op weg terug met verre homerun

Didi Gregorius sloeg vrijdagavond zijn derde homerun in drie wedstrijden voor de New York Yankees. In The Bronx werd mede door de verre klap van Gregorius Tampa Bay Rays met 5-0 opzij geschoven. Gregorius kruipt met zijn veertiende homerun van het seizoen langzaamaan uit een dal.

In april was hij nog een van de beste spelers in de competitie met 10 homeruns en 30 binnen geslagen punten. Hij werd verkozen tot beste speler van de American League. Daarna stortte de prestaties van de korte stop behoorlijk in en wist hij bijna geen bal meer te raken in mei. De Oranje-international sloeg die maand slechts 1 homerun.

Dinsdag sloeg Gregorius al twee homeruns tegen Washington Nationals, een ander topteam in de competitie. Zijn ploeg gaat ondertussen goed: de Yankees staan eerste in de oostelijke divisie van de American League, net voor Boston Red Sox van Xander Bogaerts.

Internationals

Bogaerts sloeg vrijdagavond in Seattle een homerun over de hekken in het midveld, maar zag zijn team met 7-6 nipt verliezen van Seattle Mariners.

Collega-international Kenley Jansen boekte met Los Angeles Dodgers een 3-2 zege op San Francisco Giants van bondscoach Hensley Meulens. Jansen stond in de negende inning geen punten toe en gooide een strike-out. Daarmee noteerde hij zijn 16e save van het seizoen.