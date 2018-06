Jager in Vriezenveen dood door kogel uit jachtgeweer

In Vriezenveen is vanochtend een jager (72) die samen met een ander op jacht ging bij een schietincident om leven gekomen. De andere jager (42) is door de politie voor verhoor meegenomen naar het bureau.

Het is nog onduidelijk was er precies is gebeurd. RTV Oost heeft getuigen gesproken die zeggen dat het geweer van een van de twee mannen is afgegaan in hun auto. De politie heeft die lezing niet bevestigd.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om het 72-jarige slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De politie onderzoekt nu welke rol de andere jager bij het incident heeft gespeeld en wil ook spreken met getuigen.