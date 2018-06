Bij een garagebedrijf aan de Vlambloem in Rotterdam is een grote brand uitgebroken. Daarbij komt veel rook vrij, die in de wijde omtrek van het bedrijf te zien is. De rook gaat vooralsnog vooral recht omhoog.

Volgens de veiligheidsregio Rotterdam is er bij de brand ook sprake geweest van een explosie. Waardoor die werd veroorzaakt, is nog niet duidelijk.

Over eventuele gewonden is nog niets bekend.

Op Twitter staan filmpjes van mensen uit de buurt: