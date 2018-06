Waan je even vluchteling in Oscar-winnende virtual reality

Na de primeur in Cannes was het prestigieuze project al te zien in Los Angeles, Mexico-Stad en Milaan. Na nu tien weken Amsterdam, volgt Rotterdam in de herfst. "Er is negen maanden erg veel lobbyen aan voorafgegaan. Flink onderhandelen, contracten heen en weer gemaild. Maar het is gelukt", zegt Van Wijk trots.

"Begin april was Iñárritu onaangekondigd in Amsterdam. We waren totaal verrast dat hij op de stoep stond, maar hebben hem met open armen ontvangen", lacht Van Wijk. "Ik denk dat dat het doorslaggevende moment is geweest."

Wat geholpen zal hebben is dat Eye de komende tijd structureel aandacht schenkt aan de ontwikkelingen in virtual reality. Begin dit jaar was er al een installatie van Paul Auster te zien, later staat onder meer Marina Abramovic op het programma.