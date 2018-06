Dode gevonden in Geldrop, politie onderzoekt mogelijk drugslab

Op een industrieterrein in Geldrop is een dode man gevonden. Het is nog niet duidelijk waar hij aan is overleden. De politie doet onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van een drugslab in de buurt.

De man werd volgens Omroep Brabant vanochtend gevonden door een krantenbezorger. Hij zou bij een auto hebben gelegen op het kleine industrieterrein De Bleekvelden.

Een team van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen doet onderzoek naar mogelijke synthetische drugs in een garagebox in de buurt van waar de man werd gevonden. Ook zou een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer zijn opgeroepen.