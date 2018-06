Koning Willem-Alexander viel afgelopen week keer op keer in herhaling

Omdat de bezoeken per land niet langer dan 26 uur duurden, bleef er relatief weinig tijd over voor andere thema's. In Letland was er een seminar over logistiek. In Estland een bezoek aan een digitale showroom en een sessie over landbouwinnovatie. In Litouwen was de koning bij een bijeenkomst over energie en bracht hij een bezoek aan Nederlandse militairen, die als onderdeel van de NAVO-missie de oostgrens van de Europese Unie en de NAVO beschermen.

De koning kijkt terug op mooie staatsbezoeken, zei hij gisteren in het persgesprek. Het hoge tempo leek hem niet te deren. Wel zei hij dat hij zijn "maatje" miste. Koningin Máxima was niet mee in verband met de dood van haar zus Ines.