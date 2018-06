De ontwapening van Noord-Korea: het echte werk begint nu pas

De kernvraag blijft deze: zullen de Noord-Koreanen werkelijk al hun kernwapens opgeven? Velen twijfelen daaraan, ook binnen de regering van Trump. Een paar weken geleden lekte een geheim rapport van de CIA uit. Die concludeerde dat Noord-Korea zijn kernwapens niet zal opgeven.

Trumps eigen Nationale Veiligheidsadviseur, John Bolton, heeft grote twijfels over de ware intenties van Kim Jong-un. Bolton is een ultrahavik en heeft al eerder een spaak in het wiel gestoken, waardoor de top in Singapore bijna niet doorging. Bolton is invloedrijk en kan in dit proces als stoorzender optreden.

De officiële positie van het Witte Huis is nog altijd dat Noord-Korea al zijn kernwapens moet opgeven. Maar dat lijkt een onrealistische eis. Niet vergeten: het feit dat Noord-Korea kernwapens heeft, leidde tot deze top. Het heeft Kim Jong-un een podium gegeven naast de wereldmachten. Waarom zou hij dit machtige drukmiddel willen opgeven?

Afremmen, niet ontmantelen

Het is realistischer te veronderstellen dat de Amerikanen en Noord-Korea afspraken maken over het intomen van Noord-Korea's nucleaire ambities. "De komende onderhandeling zullen gaan over het afremmen van het kernwapenwapenprogramma, niet over de volledige ontmanteling", voorspelt kernwapenexpert Robert Litwak in een interview met The New York Times.

Maar zo'n akkoord zou verdacht veel lijken op Iran-deal van Obama, die zo verguisd is door Trump. Het wordt interessant te zien hoe het Witte Huis zich rond deze kwestie gaat manoeuvreren. In potentie is dit het grootste obstakel in de onderhandelingen die nu gaan volgen.