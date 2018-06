Nederlandse wiettelers aangehouden in Spanje

De Spaanse politie heeft een vermoedelijke drugsbende opgerold die zou worden geleid door een Nederlander. De 43-jarige man wordt in Nederland gezocht voor moord, schrijven Spaanse media.

Dertien bendeleden zijn aangehouden, onder wie vijf Nederlanders. Van hen is alleen bekend dat ze tussen de 25 en 45 jaar oud zijn.

De bendeleden huurden huizen in de buurt van Alicante, waar ze vervolgens zeer professionele wietplantages begonnen. In de panden werd in totaal 60 kilo wiet gevonden en werden 3500 planten in beslag genomen. Ook hebben agenten vijf luxe-auto's meegenomen die elk zo'n 150.000 euro waard zijn en 10.000 euro in contanten.