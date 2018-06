Olympische hardloopschoenen Usain Bolt gestolen

De schoenen waarop Usain Bolt in 2012 de olympische 100 meter sprint won, zijn gestolen bij een inbraak in het Britse Derbyshire. Er is een verdachte opgepakt, maar de politie heeft nog geen idee waar de spikes zijn.

Op de rood-wit-blauwe schoenen won Bolt destijds het koningsnummer van de Olympische Spelen in Londen. Hij deed dat in een olympisch record van 9,63 seconden. Na afloop signeerde hij de schoenen. Bolt won dat jaar drie medailles: ook op de 200 meter en de estafette was hij de snelste.

Afgelopen zondag werden ze uit het huis van een verzamelaar gestolen. De man, die anoniem wil blijven, noemt de schoenen onvervangbaar. Hij heeft de afgelopen jaren een hele collectie opgebouwd en gesigneerde schoenen van deze Spelen zijn zeldzaam.

Inmiddels is er een verdachte gearresteerd, een 35-jarige zwerver, die wordt verdacht van nog negen woninginbraken. Hij heeft nog niet gezegd wat er met de schoenen is gebeurd en dus vraagt de politie het publiek nu uit te kijken naar het paar.