Bewoners Haarlemmermeer willen kunstwerk Ida niet

Inwoners van de gemeente Haarlemmermeer zijn een online petitie gestart tegen Ida. Het kunstwerk van 23 meter hoog en 40 meter breed kost 750.000 euro en moet in een park bij Hoofddorp komen te staan.

"Geldverspilling!" roept een vrouw op straat tegen een verslaggever NH Nieuws. Ze vindt dat het geld beter besteed kan worden. Zo is er de afgelopen tijd 200.000 euro bezuinigd op het maaibeleid in de gemeente.

Ook in de gemeenteraad staat niet iedereen te springen om Ida. "We zijn een gemeente waar we geen geld hebben om het gras te maaien, waar mensen in de rij voor de voedselbank staan en vervolgens gaan we 750.000 euro uitgeven aan een kunstwerk dat wij en heel veel andere mensen niet zien zitten", aldus raadslid Michel van Dijk van Forza! Haarlemmermeer.