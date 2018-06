Afghanistan onveilig, NGO's pleiten tegen uitzetting vluchtelingen

Grote delen van Afghanistan zijn instabiel en onveilig, schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in een ambtsbericht. Dit bericht is van belang voor de IND-beoordeling van asielverzoeken door Afghanen.

Vorig jaar zijn de gevechten tussen de overheidstroepen en de Taliban intensiever geworden en werd het in veel gebieden onveiliger. De Taliban wonnen terrein en dit jaar vonden meerdere grote aanslagen plaats.

"De corruptie, een klimaat van straffeloosheid, ineffectief bestuur en een zwakke rechtsstaat, gecombineerd met de vaak onveilige situatie maken dat de Afghaanse autoriteiten over het algemeen slecht in staat zijn om de bevolking bescherming te bieden tegen geweld", staat in het bericht.

Onverantwoord

Twaalf mensen- en kinderrechtenorganisaties willen dat Nederland stopt met het uitzetten van vluchtelingen naar Afghanistan, benadrukken ze naar aanleiding van het bericht. "Het is onverantwoord om door te gaan met het uitzetten."

"Hiermee worden vele levens, onder wie die van kinderen, in groot gevaar gebracht", zegt directeur van Vluchtelingenwerk Nederland Dorine Manson namens de twaalf organisaties. Hierbij zitten onder meer Unicef Nederland, Oxfam Novib en Save the Children. Een derde van de slachtoffers van de aanslagen van vorig jaar was kind.

Bijna twee derde van de asielaanvragen door Afghanen werden vorig jaar afgewezen. Daarmee is Nederland streng vergeleken met andere landen in Europa. Het Europese gemiddelde ligt namelijk op iets meer dan de helft.