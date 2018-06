Importheffingen VS treffen China: biedt dat Nederland kansen?

Verschuivende wereldhandel

Voor een aantal bedrijven wel. Zo merkt het Nederlandse plantenkassenbedrijf Centhon dat er de afgelopen maanden meer interesse was in zijn producten, al is dat in de omzet nog niet terug te zien.

Ook vereniging GroentenFruit Huis merkt dat de bereidheid vanuit China om met de EU te onderhandelen, groeit. De belangenbehartiger van de Nederlandse groente- en fruitsector zegt dat hun eigen vertegenwoordiger in China merkt dat de pers dit jaar positiever schrijft over Europa. "Er zijn al meerdere Europese leiders langs geweest. Het is het jaar van Europa, zeggen de Chinezen", aldus algemeen directeur Gert Mulder.

Betrouwbare markt

Het is logisch dat Europa meer handel gaat drijven met China, zeggen economen. Hugo Erken van de Rabobank zegt dat Trumps onvoorspelbaarheid ertoe leidt dat ondernemers in bepaalde branches opeens worden geconfronteerd met een importheffing. De Europese markt is wat dat betreft een stuk betrouwbaarder.

Bovendien treft China ook tegenmaatregelen. Zo wil het land ook importheffingen gaan invoeren op Amerikaanse producten zoals vlees en soja. "Het ziet er dus naar uit dat China ook op zoek zal moeten gaan naar nieuwe handelspartners", zegt Erken.