FNV blij 'dat overheid eindelijk keuze maakt' over Postwet

Vakbond FNV is blij dat de overheid aangaande de postmarkt "eindelijk een keuze maakt". Die keuze was: of doorgaan zoals nu - met PostNL en Sandd die elkaar keihard beconcurreren - of meer samenwerking toestaan.

Den Haag kiest dus voor dat laatste. "En dat is goed", zegt Ger Deleij, bestuurder Post en Pakketten van de FNV. "Dat concurreren deden ze ook door middel van de arbeidsvoorwaarden: mensen steeds slechter betalen. Aan die race to the bottom komt nu hopelijk een einde."

Verregaande samenwerking - of zelfs een overname van Sandd door PostNL - levert rust en stabiliteit op. DeLeij: "En ontstaat er ook meer ruimte om de postbodes beter te betalen."

Al moet er natuurlijk voor gewaakt worden dat die samenwerking of overname ten koste gaat van de werkgelegenheid. "We zitten natuurlijk niet te wachten op heel veel mensen die dan ontslagen worden. Maar als er veel tijd voor wordt genomen, is er ook een mogelijkheid om mensen te begeleiden naar ander werk."

Bij PostNL en Sandd werken in totaal zo'n 35.000 medewerkers. Volgens de FNV gaat het vaak om een minimum loon "of net iets meer".

Pizzabezorger

Dat in de nieuwe opzet van de Postwet een pizzabezorger eventueel ook post mag rondbrengen, daar hadden ze bij Domino's Pizza nog niet aan gedacht, moet een persvoorlichter van het bedrijf bekennen: "Het is een interessante nieuwe gedachte, al blijft onze core business natuurlijk het bezorgen van warme pizza's."

Domino's kijkt volgens haar altijd naar mogelijkheden om te innoveren zoals bezorging met drones bijvoorbeeld. "Zeker op het gebied van duurzaamheid. Maar ik geloof niet dat we binnenkort kaarten en zo gaan bezorgen. Ik zeg niet heel star: 'schoenmaker blijf bij je leest', maar we moeten ons wel richten op onze belangrijkste taak."