VRAAG DEN HAAG: een lieve Wilders en vechtende Kamerleden

Veranderen politici als de camera draait? Waarom wordt er altijd via de voorzitter gesproken in de Tweede Kamer? En is er ook appeltaart op het Binnenhof? Er kwamen veel, heel veel vragen binnen na onze eerste VRAAG DEN HAAG oproep.

In deze nieuwe Haagse vlog-rubriek beantwoorden meerdere NOS-verslaggevers vragen van de kijker. Vaak 'gewoon' in de buurt van het Binnenhof, maar soms ook vanaf grote hoogte.

In eerste VRAAG DEN HAAG leren we PVV-leider Wilders op een andere manier kennen en ontdekken we dat er al meerdere keren is gevochten in de Tweede Kamer.