Nederlander in Nepal opgepakt voor misbruik met minderjarige

In Nepal is een 66-jarige Nederlander aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een minderjarige te hebben misbruikt.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bezocht de man het land vaker. Een zusterorganisatie van Terre des Hommes daar kreeg het vermoeden dat hij er was om seks te hebben met minderjarigen. De Nepalese politie heeft daarop de man de afgelopen dagen geobserveerd en hem donderdag opgepakt.

In het huis van de man in Friesland is een huiszoeking gedaan. Daar is apparatuur in beslag genomen. Het politieteam Bestrijding Kinderporno & Kindersekstoerisme onderzoekt of de man kinderporno heeft gemaakt of verspreid.